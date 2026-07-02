Visite commentée de l’école d’architecture de Nancy, École d’architecture de Nancy, Nancy

Informations pratiques

Visite commentée de l’école d’architecture de Nancy Samedi 19 septembre, 14h00 École d’architecture de Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026, à partir de 14h, l’école d’architecture de Nancy participe à la 43e édition des journées européennes du patrimoine. Le public est invité à découvrir le bâtiment de l’école d’architecture de Nancy, signé par l’architecte Livio Vacchini et labellisé architecture contemporaine remarquable. Visites commentées, expositions, projections et ateliers d’expérimentation sont au programme.

2026, année anniversaire de l’école d’architecture de Nancy

Programme :

14h30 : visites commentées du bâtiment (45 minutes)

15h30 : présentation des expositions par Pierre Maurer enseignant-chercheur à l’école d’architecture de Nancy (45 minutes).

Exposition « Du concours au bâtiment : l’école d’architecture de Nancy (1992-1996) » / Atelier scénographie 1ère année cycle master encadré par Béatrice Laville et Pierre Maurer, enseignant, coordinateur du projet de recherche Memento sur la valorisation de la mémoire de l’école.

Exposition « Maquettes d’architectures contemporaines ». / Maquettes réalisées en bois par les étudiants et étudiantes en 3e année de cycle licence dans le cadre de l’enseignement « Architecture contemporaine : critique et expérimentation », dirigé par par Pierre Maurer, Anne Schéou et Vianney Leheup. + L’école d’architecture de Nancy : de l’édifice de Vacchini à la maquette étudiante, reportage réalisé par le service Valorisation de l’école d’architecture de Nancy.

16h30 : visites commentées du bâtiment (45 minutes).

Toute la journée :

Visite libre du bâtiment

Atelier Kapla géant pour les plus jeunes

En lien avec la journée européenne du patrimoine

Samedi matin de 9h à 12h – Fête du dessin d’architecture / Rencontrez les étudiants de 1ere année du cycle licence lors d’une séance de dessin en ville avec leurs enseignants.

École d’architecture de Nancy 2 rue Bastien-Lepage, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est 33383308100 http://www.nancy.archi.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.nancy.archi.fr/fr/journee-europeenne-du-patrimoine.html »}] Bien intégrée dans son environnement, accessible depuis un large parvis et des abords gazonnés sur le canal, mais totalement refermée sur elle-même, l’École se présente comme un volume parallélépipédique simple, monolithique, en béton armé blanc. Le dispositif stylistique et urbain, constitué par l’alignement de piliers mérite qu’on s’y attarde. Vacchini livre une architecture pédagogique destinée aux étudiants, marquée par une réinterprétation sensible des principes modernistes portés par Le Corbusier, notamment en recourant à un usage strict du Modulor pour dimensionner les espaces ou à l’usage d’une palette chromatique réduite. Une grande attention est également apportée aux dispositions intérieures, où la couleur, est, discrète, mais omniprésente. A noter l’œuvre de l’artiste suisse Varini qui crée spécifiquement pour l’atrium de l’école une anamorphose abstraite.

Samedi 19 septembre 2026, à partir de 14h, l’école d’architecture de Nancy participe à la 43e édition des journées européennes du patrimoine. Le public est invité à découvrir le bâtiment de l’école …

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