AGENDA · Bagnères-de-Bigorre
Visite commentée de l’église des Carmes – Chapelle de l’hôpital, Église des Carmes, Bagnères-de-Bigorre
dimanche 20 septembre 2026 · Église des Carmes · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Visite commentée de l’église des Carmes – Chapelle de l’hôpital Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h30 Église des Carmes Hautes-Pyrénées
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée par sœur Marie, du Carmel de Bagnères, à 15h et 16h30.
Durée : environ 1h.
Église des Carmes 65200 Rue Gambetta, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
Visite guidée par Sœur Marie (du Carmel de Bagnères), à 15h et 16h30 (durée environ 1h).
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