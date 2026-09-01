Visite commentée de l’église du Bourg de Sainte-Colombe-en-Brulhois Eglise du Bourg Sainte-Colombe-en-Bruilhois
samedi 19 septembre 2026 · Eglise du Bourg · Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Informations pratiques
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Visite commentée de l’église du Bourg de Sainte-Colombe-en-Brulhois
Eglise du Bourg 3 Place du Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Accompagné de Denise Maraval, raconteuse de pays, vous découvrirez l’histoire de l’église Sainte-Colombe avant d’accéder à son clocher. Après l’ascension de ses 97 marches, vous profiterez d’un panorama à 360°, avec une vue sur la plaine, les coteaux d’Agen… Visite de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Accompagné de Denise Maraval, raconteuse de pays, vous découvrirez l’histoire de l’église Sainte-Colombe avant d’accéder à son clocher. Après l’ascension de ses 97 marches, vous profiterez d’un panorama à 360°, avec une vue sur la plaine, les coteaux d’Agen… Visite de 10h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre. .
Eglise du Bourg 3 Place du Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr
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English : Visite commentée de l’église du Bourg de Sainte-Colombe-en-Brulhois
Accompanied by Denise Maraval, a local storyteller, you’ll discover the history of the Sainte-Colombe Church before climbing its bell tower. After climbing its 97 steps, you’ll enjoy a 360° panoramic view of the plain and the hillsides of Agen… Tours are offered from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.
L’événement Visite commentée de l’église du Bourg de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen
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