Visite commentée de l’église du Bourg de Sainte-Colombe-en-Brulhois Eglise du Bourg Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Informations pratiques

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Visite commentée de l’église du Bourg de Sainte-Colombe-en-Brulhois

Eglise du Bourg 3 Place du Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Accompagné de Denise Maraval, raconteuse de pays, vous découvrirez l’histoire de l’église Sainte-Colombe avant d’accéder à son clocher. Après l’ascension de ses 97 marches, vous profiterez d’un panorama à 360°, avec une vue sur la plaine, les coteaux d’Agen… Visite de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Accompagné de Denise Maraval, raconteuse de pays, vous découvrirez l’histoire de l’église Sainte-Colombe avant d’accéder à son clocher. Après l’ascension de ses 97 marches, vous profiterez d’un panorama à 360°, avec une vue sur la plaine, les coteaux d’Agen… Visite de 10h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre. .

Eglise du Bourg 3 Place du Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée de l’église du Bourg de Sainte-Colombe-en-Brulhois

Accompanied by Denise Maraval, a local storyteller, you’ll discover the history of the Sainte-Colombe Church before climbing its bell tower. After climbing its 97 steps, you’ll enjoy a 360° panoramic view of the plain and the hillsides of Agen… Tours are offered from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.

L’événement Visite commentée de l’église du Bourg de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen