Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire Rue des Remparts Sainte-Colombe-en-Bruilhois
vendredi 18 septembre 2026 · Rue des Remparts · Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Informations pratiques
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire
Rue des Remparts Espace muséal d’archéologie et d’histoi Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Visite d’un musée archéologique, de la Préhistoire aux années 1950.
– Le vendredi 18 septembre de 14h à 17h
– Le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
– Le dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite d’un musée archéologique, de la Préhistoire aux années 1950.
– Le vendredi 18 septembre de 14h à 17h
– Le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
– Le dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h .
Rue des Remparts Espace muséal d’archéologie et d’histoi Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire
Tour of an archaeological museum, covering prehistory through the 1950s.
– Friday, September 18, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
– Saturday, September 19, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
– Sunday, September 20, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
L’événement Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen
À voir aussi à Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-Garonne)
- La fête des lavandières Route du Bois Noir Sainte-Colombe-en-Bruilhois 12 septembre 2026
- Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire, Espace muséal d’archéologie et d’histoire, Sainte-Colombe-en-Bruilhois 18 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard, Église Notre-Dame-De-Goulard, Sainte-Colombe-en-Bruilhois 18 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard de Sainte-Colombe-en-Brulhois Église Notre-Dame-De-Goulard Sainte-Colombe-en-Bruilhois 18 septembre 2026
- Visite commentée de l’église du Bourg, Église Sainte-Colombe, Sainte-Colombe-en-Bruilhois 19 septembre 2026