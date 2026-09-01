Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire Rue des Remparts Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Informations pratiques

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire

Rue des Remparts Espace muséal d’archéologie et d’histoi Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Visite d’un musée archéologique, de la Préhistoire aux années 1950.

– Le vendredi 18 septembre de 14h à 17h

– Le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

– Le dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Visite d’un musée archéologique, de la Préhistoire aux années 1950.

– Le vendredi 18 septembre de 14h à 17h

– Le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

– Le dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h .

Rue des Remparts Espace muséal d’archéologie et d’histoi Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire

Tour of an archaeological museum, covering prehistory through the 1950s.

– Friday, September 18, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

– Saturday, September 19, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

– Sunday, September 20, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

L’événement Visite commentée de l’espace muséal d’archéologie et d’histoire Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen