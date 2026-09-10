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Visite commentée de l’Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Lorient

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle · Lorient

Visite commentée de l’Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Lorient

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Adresse
Place de l'Yser, 56100 Lorient
Ville
56100 Lorient
Département
Morbihan

Visite commentée de l’Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Au cœur d’un quartier populaire, l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle est construite entre 1849 et 1854 pour pouvoir accueillir plus de 1 200 fidèles. Son style néo-gothique flamboyant lui donne une place particulière dans la ville de Lorient aujourd’hui.

Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Place de l’Yser, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne
Découvrez l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle

©Ville de Lorient

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