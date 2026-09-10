Visite commentée de l’Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Lorient
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle · Lorient
Informations pratiques
Visite commentée de l’Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Au cœur d’un quartier populaire, l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle est construite entre 1849 et 1854 pour pouvoir accueillir plus de 1 200 fidèles. Son style néo-gothique flamboyant lui donne une place particulière dans la ville de Lorient aujourd’hui.
Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Place de l’Yser, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne
Découvrez l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
©Ville de Lorient
À voir aussi à Lorient (Morbihan)
- Le Défi Azimut Lorient 15 septembre 2026
- Les Archives historiques de la Défense, Service Historique de la Défense, Lorient 18 septembre 2026
- Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers, Hôtel Gabriel, Lorient 18 septembre 2026
- Villa La Frégate, Villa La Frégate, Lorient 18 septembre 2026
- Spectacle « D’Arbre en Arbre » par la Compagnie Carabosse, Hôtel Gabriel, Lorient 18 septembre 2026