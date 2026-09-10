Visite commentée de l’Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Lorient

Informations pratiques

Visite commentée de l’Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Au cœur d’un quartier populaire, l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle est construite entre 1849 et 1854 pour pouvoir accueillir plus de 1 200 fidèles. Son style néo-gothique flamboyant lui donne une place particulière dans la ville de Lorient aujourd’hui.

Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Place de l’Yser, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

Découvrez l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle

©Ville de Lorient