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Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard de Sainte-Colombe-en-Brulhois Église Notre-Dame-De-Goulard Sainte-Colombe-en-Bruilhois

vendredi 18 septembre 2026 · Église Notre-Dame-De-Goulard · Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard de Sainte-Colombe-en-Brulhois Église Notre-Dame-De-Goulard Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Église Notre-Dame-De-Goulard
Adresse
594 Rue du Hameau de Goulard
Ville
47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard de Sainte-Colombe-en-Brulhois

Église Notre-Dame-De-Goulard 594 Rue du Hameau de Goulard Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Visite de la troisième église de la commune en compagnie d’une raconteuse de pays, le vendredi 18 septembre de 14h à 17h. Entrée libre.
Visite de la troisième église de la commune en compagnie d’une raconteuse de pays, le vendredi 18 septembre de 14h à 17h. Entrée libre.   .

Église Notre-Dame-De-Goulard 594 Rue du Hameau de Goulard Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57  maletes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard de Sainte-Colombe-en-Brulhois

Tour of the town’s third church accompanied by a local storyteller, Friday, September 18, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. Free admission.

L’événement Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen

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