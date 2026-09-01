Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard de Sainte-Colombe-en-Brulhois Église Notre-Dame-De-Goulard Sainte-Colombe-en-Bruilhois
vendredi 18 septembre 2026 · Église Notre-Dame-De-Goulard · Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Informations pratiques
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard de Sainte-Colombe-en-Brulhois
Église Notre-Dame-De-Goulard 594 Rue du Hameau de Goulard Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Visite de la troisième église de la commune en compagnie d’une raconteuse de pays, le vendredi 18 septembre de 14h à 17h. Entrée libre.
Visite de la troisième église de la commune en compagnie d’une raconteuse de pays, le vendredi 18 septembre de 14h à 17h. Entrée libre. .
Église Notre-Dame-De-Goulard 594 Rue du Hameau de Goulard Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 00 57 maletes@wanadoo.fr
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English : Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard de Sainte-Colombe-en-Brulhois
Tour of the town’s third church accompanied by a local storyteller, Friday, September 18, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. Free admission.
L’événement Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-Goulard de Sainte-Colombe-en-Brulhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen
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