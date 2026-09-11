Visite commentée de l’église Saint-Christophe de Javel, Église Saint-Christophe-de-Javel, Paris

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Christophe de Javel 19 et 20 septembre Église Saint-Christophe-de-Javel Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Réalisée de 1926 à 1930 par l’architecte Charles-Henri Besnard, l’église est dédiée à saint Christophe, patron des voyageurs, en raison de l’ancienne importance dans le quartier de Javel des industries de transport (ferroviaire, aérien et automobile). Les moyens de transports de l’époque sont d’ailleurs représentés sur les décors. Il s’agit d’une des très rares églises où est mise en oeuvre la technique novatrice du ciment armé moulé pour réaliser chaque élément, dressé ensuite sur le chantier. Ce procédé est mis au service d’une esthétique néo-gothique traditionnelle.

De nombreux artistes de l’époque ont participé à la décoration: vitraux de Jacques Gruber et Marcel-Henri Magne, peintures murales de Jacques Martin-Ferrières, fresques d’H.M. Magne, verres moulés de Max et Jean Braemer, sculptures d’Anne-Marie Roux. Des artistes sont intervenus plus récemment: Dominique Kaeppelin, Jean-Louis Rousselet.

Église Saint-Christophe-de-Javel 28 Rue de la Convention, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France 0145783370 https://www.scjavel.net Occupant l’emplacement d’une chapelle en bois élevée en 1864 et détruite en 1920, l’église est l’œuvre de l’architecte Charles-Henri Besnard. Les plans datent de 1921-1922 et le chantier de construction et de décoration s’échelonne de 1926 à 1934. Suivant des procédés de construction qu’il avait brevetés à partir de 1918, l’architecte utilise pour cette construction des panneaux de béton armé préfabriqués, moulés à pied d’œuvre et montés par l’entreprise Fourré et Rhodes. En raison de la proximité des usines de construction automobile à Javel (Citroën) , l’église est placée sous le vocable de Saint-Christophe, patron des voyageurs. La « fresque » d’Henri-Marcel Magne sur la voûte du chœur représente le saint entouré de voyageurs qui implorent sa protection et présentent leurs moyens de locomotion modernes : avion, ballon, train, paquebot, automobile. L’église est décorée également de vitraux signés de Jacques Gruber et de Max et Jean Braemer, ainsi que d’une vie du saint en douze panneaux dus au peintre Jac Martin-Ferrières. Le fronton de l’église est orné d’une statue de saint Christophe réalisé en béton par le sculpteur Pierre Vigoureux.

Réalisée de 1926 à 1930 par l’architecte Charles-Henri Besnard, l’église est dédiée à saint Christophe, patron des voyageurs, en raison de l’ancienne importance dans le quartier de Javel des de et de…

©Bernard Marx