Visite commentée de l’église Saint Martin Vailly-sur-Sauldre
Visite commentée de l’église Saint Martin Vailly-sur-Sauldre lundi 18 mai 2026.
Vailly-sur-Sauldre
Visite commentée de l’église Saint Martin
Vailly-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-18 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19
Eglise Saint Martin, fin 11e début 12e siècle à Vailly sur Sauldre, Pays-Fort.
Eglise ouverte et accueillante.
Visite sur réservation.
Eglise Saint Martin, fin 11e début 12e siècle à Vailly sur Sauldre, Pays-Fort.
Eglise ouverte et accueillante.
Visite sur réservation. .
Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire contact@compagnonseglisevailly.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Eglise Saint Martin, late 11th/early 12th century, Vailly sur Sauldre, Pays-Fort.
Open and welcoming.
Visits by appointment.
L’événement Visite commentée de l’église Saint Martin Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Vailly-sur-Sauldre (Cher)
- [Exposition] Le Bestiaire dans les églises Vailly-sur-Sauldre 1 juin 2026
- Journée des églises ouvertes Vailly-sur-Sauldre 6 juin 2026
- [Concert] Vents Contraires Vailly-sur-Sauldre 6 juin 2026
- Les apéros de la Grange Vailly-sur-Sauldre 24 juin 2026
- Festiv’Arcandiers Vailly-sur-Sauldre 27 juin 2026