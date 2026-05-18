Vailly-sur-Sauldre

Visite commentée de l’église Saint Martin

Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-18 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19

Eglise Saint Martin, fin 11e début 12e siècle à Vailly sur Sauldre, Pays-Fort.

Eglise ouverte et accueillante.

Visite sur réservation.

Eglise Saint Martin, fin 11e début 12e siècle à Vailly sur Sauldre, Pays-Fort.

Eglise ouverte et accueillante.

Visite sur réservation. .

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire contact@compagnonseglisevailly.fr

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English :

Eglise Saint Martin, late 11th/early 12th century, Vailly sur Sauldre, Pays-Fort.

Open and welcoming.

Visits by appointment.

L’événement Visite commentée de l’église Saint Martin Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois