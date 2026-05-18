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Visite commentée de l’église Saint Martin Vailly-sur-Sauldre

Visite commentée de l’église Saint Martin Vailly-sur-Sauldre

Visite commentée de l’église Saint Martin Vailly-sur-Sauldre lundi 18 mai 2026.

Ville : 18260 Vailly-sur-Sauldre

Département : Cher

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Tarif :

Vailly-sur-Sauldre

Visite commentée de l’église Saint Martin

Vailly-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-18 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19

Eglise Saint Martin, fin 11e début 12e siècle à Vailly sur Sauldre, Pays-Fort.
Eglise ouverte et accueillante.
Visite sur réservation.
Eglise Saint Martin, fin 11e début 12e siècle à Vailly sur Sauldre, Pays-Fort.
Eglise ouverte et accueillante.
Visite sur réservation.   .

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire   contact@compagnonseglisevailly.fr

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English :

Eglise Saint Martin, late 11th/early 12th century, Vailly sur Sauldre, Pays-Fort.
Open and welcoming.
Visits by appointment.

L’événement Visite commentée de l’église Saint Martin Vailly-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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