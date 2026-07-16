Visite commentée de l’exposition « 20 et 90 ans, deux anniversaires pour un conservatoire « , Conservatoire Charles Aznavour, Colombes

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « 20 et 90 ans, deux anniversaires pour un conservatoire » Samedi 19 septembre, 14h00 Conservatoire Charles Aznavour Hauts-de-Seine

Renseignements au 01 47 60 83 83

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Cette année, Colombes fête l’un de ses équipements culturels phare, qui a éveillé et formé à l’art musical nombre d’habitants. Venez découvrir son histoire qui commence il y a 90 ans à la création d’une école de musique.

Conservatoire Charles Aznavour 25, rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147608383 https://www.colombes.fr/culture/conservatoire-979.html

Cette année, Colombes fête l’un de ses équipements culturels phare, qui a éveillé et formé à l’art musical nombre d’habitants. Venez découvrir son histoire qui commence il y a 90 ans à la création de…