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AGENDA · Colombes

Visite commentée de l’exposition « 20 et 90 ans, deux anniversaires pour un conservatoire « , Conservatoire Charles Aznavour, Colombes

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire Charles Aznavour · Colombes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Conservatoire Charles Aznavour
Adresse
25, rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes
Ville
92700 Colombes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Renseignements au 01 47 60 83 83

Visite commentée de l’exposition « 20 et 90 ans, deux anniversaires pour un conservatoire  » Samedi 19 septembre, 14h00 Conservatoire Charles Aznavour Hauts-de-Seine

Renseignements au 01 47 60 83 83

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Cette année, Colombes fête l’un de ses équipements culturels phare, qui a éveillé et formé à l’art musical nombre d’habitants. Venez découvrir son histoire qui commence il y a 90 ans à la création d’une école de musique.

Conservatoire Charles Aznavour 25, rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147608383 https://www.colombes.fr/culture/conservatoire-979.html
Cette année, Colombes fête l’un de ses équipements culturels phare, qui a éveillé et formé à l’art musical nombre d’habitants. Venez découvrir son histoire qui commence il y a 90 ans à la création de…

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