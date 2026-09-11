Visite commentée de l’exposition de Sammy Stein. Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h., Le Cairn, foyer d’art contemporain, Digne-les-Bains

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition de Sammy Stein. Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h. 19 et 20 septembre Le Cairn, foyer d’art contemporain Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit – à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite commentée de l’exposition « Sammy Stein. Sous le soleil brûlant je descendis de la colline calcinée. »

Sammy Stein compte parmi les figures remarquables du dessin et de la BD contemporaine. D’Alexandra David-Neel à Perdrizet, laissez-vous surprendre par un univers foisonnant rassemblant images, récits, dessins, et personnages, autant de surgissements fantastiques dans le réel.

Sammy Stein. Sous le soleil brûlant, je descendis la colline calcinée

Dessinateur, auteur, éditeur, Sammy Stein développe depuis plusieurs années une œuvre où, à travers le dessin imprimé, émergent des histoires singulières. Il présente des univers où se rencontrent paysages imaginaires, objets mystérieux, architectures mentales, collections réelles ou fictives et aventures de l’esprit.

En résidence au sein du pôle artistique et muséal de Digne-les-Bains, Sammy Stein a poursuivi une recherche notamment nourrie par les écrits d’Alexandra David-Neel. Voyageuse, écrivaine et exploratrice de mondes autant civilisationnels qu’intérieurs, cette dernière a légué à la ville de Digne son œuvre, sa maison et sa collection.

L’exposition Sous le soleil brûlant, je descendis la colline calcinée agit comme un révélateur et met à jour la porosité fictionnelle qu’il peut y avoir entre différents récits et références rencontrés à Digne-les-Bains, en se concentrant sur ces instants où le fantastique surgit dans le réel. Des rituels tibétains décrits par David-Neel (qui se jouait du goût occidental pour le sensationnel) résonnent soudainement avec d’autres rencontres dignoises : l’œuvre de Jean Perdrizet, qui entendait communiquer avec les morts ou les extraterrestres, la présence fantomatique des sculptures en marbre qui rythment les vues et les rues de Digne, ainsi que des courriers extraterrestres d’Ummites.

Gratuit – à partir de 12 ans

Informations au 04 92 62 11 73

Exposition visible du 11 septembre au 1er novembre, vernissage le 10 septembre à 18h.

Programme culturel associé à l’exposition dès le 1er septembre, infos sur : www.cairncentredart.org

Le Cairn, foyer d’art contemporain 10 Montée du Parc Saint-Benoît, 04000 Digne-les-Bains, France Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492621173 https://www.cairncentredart.org [{« link »: « http://www.cairncentredart.org »}] Fondé en 2000, le Cairn émerge d’une rencontre inédite entre la nature sauvage et minérale des Alpes-de-Haute-Provence et des artistes venus découvrir son histoire et son environnement.

Première initiative en art contemporain dans le département, le centre d’art poursuit un programme culturel hors-norme, exclusivement fondé sur des résidences de plasticiens de longue durée. Celui-ci donne lieu à deux expositions par an et de nombreux événements hors les murs en territoire. Les artistes invités pas le Cairn recherchent dans les Alpes provençales et le pays dignois un écho à leurs domaines d’intérêts, redécouverts sous le prisme d’un patrimoine insoupçonné. Positionnant l’art au carrefour avec d’autres disciplines présentes dans le département (sports, sciences, agriculture, tourisme, archéologie…), le Cairn ouvre des débats, participe à une réflexion globale sur les futurs du pays dignois et, plus généralement, du développement et de la culture en milieu rural.

Il dispose d’une résidence d’artiste et d’un espace d’exposition de 130m2.

Le Cairn fait partie d’Ambulo, pôle artistique et muséal de Digne-les-Bains avec le musée Gassendi et la Maison Alexandra David-Neel. Dans ce cadre, son action artistique contemporaine trouve des convergences avec la programmation des deux structures du pôle, labellisé centre d’art contemporain d’intérêt national.

Visite commentée de l’exposition « Sammy Stein. Sous le soleil brûlant je descendis de la colline calcinée. »

©Jean-Philippe Bretin et Sammy Stein