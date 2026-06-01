Visite commentée de l’exposition et balade libre dans le parc, Maison Littéraire de Victor Hugo, Bièvres

Visite commentée de l’exposition et balade libre dans le parc 27 juin – 30 août Maison Littéraire de Victor Hugo Essonne

Plein tarif : 6€ ; Tarif réduit : 5€ pour les groupes, enfants, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en situation de handicap ; Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:30:00+02:00 – 2026-08-30T18:30:00+02:00

Les Misérables, oeuvre majeure de Victor Hugo, présente une large exploration de la misère matérielle et morale au travers de personnages connus de tous. L’auteur se fait témoin des difficultés de la société de son temps, qui le touchent profondément.

Son idéal humaniste éclaire une réalité parfois sombre, tout en portant l’espérance d’un monde meilleur. A travers ce roman, Hugo s’engage pour les droits humains, ceux des enfants, des femmes et des hommes confrontés à la misère, l’injustice, les préjugés.

Victor Hugo traduira également son « idéal » dans son engagement politique et citoyen.

L’exposition « Victor Hugo et Les Misérables, de la réalité à l’idéal » présente à la fois l’oeuvre littéraire, si connue, sous de nouveaux éclairages et l’engagement humaniste de l’écrivain à travers des pièces précieuses de la collection de la Maison Literaire de Victor Hugo, enrichies par des prêts de la Maison Victor Hugo de Paris.

Le jardin du parc du Château des Roches est entretenu selon le style anglais, déjà présent à l’époque de Victor Hugo. Dans ses vers, ce lieu est toujours mis en avant et ce, même lorsque Hugo écrit depuis les bords du Rhin : « Tous les sapins de la Forêt Noire ne valent pas l’acacia qui est dans la cour des Roches ».

Parking gratuit. Salon de thé.

Maison Littéraire de Victor Hugo 45 rue de Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres Essonne Île-de-France 01 69 41 82 84 http://www.maisonlitterairedevictorhugo.net La Maison Littéraire de Victor Hugo est située au Château des Roches ancienne propriété de Bertin l’aîné, directeur du Journal des Débats au XIXe siècle, il y animait un salon littéraire où l’invité le plus illustre fut Victor Hugo. Il y créa un parc à l’anglaise de 11 ha bordant la Bièvre, un étang et son île lui donnent un charme romantique. Lors de son premier long séjour, en juillet 1831, le poète écrivait :

« Ici durent longtemps les fleurs qui durent peu,

Ici l’âme contemple, écoute, adore, aspire,

Et prend pitié du monde, étroit et fol empire. »

Les Feuilles d’automne, « Bièvre », 8 juillet 1831. Accès RER C Gare de Vauboyen, Accès voiture Pont de Sèvres N118 (Chartres-Orléans par autoroute), sortie Bièvres, ou Porte de Châtillon N 306 Petit-Clamart, sortir Bièvres

Découvrez l’exposition « Victor Hugo et Les Misérables, de la réalité à l’idéal » avec des conférenciers passionnés, qui vous expliquent l’histoire du roman, des personnages et les combats de Hugo. victorhugo hugo

Maison Littéraire de Victor Hugo