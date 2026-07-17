Visite commentée de l’exposition « La Belle Époque du préfet Lépine ? », Musée de la préfecture de police, Paris

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « La Belle Époque du préfet Lépine ? » 19 et 20 septembre Musée de la préfecture de police Paris

Gratuit, réservation obligatoire, limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’exposition temporaire du musée de la préfecture de Police est prolongée jusqu’au 20 septembre. Conçue en partenariat avec l’association Criminocorpus et l’historien Pierre Piazza, celle-ci est consacrée au préfet de Police Louis Lépine (1846-1933) et s’articule autour d’une quinzaine de thématiques (le vol de la Joconde, la crue de la Seine, la séparation des Églises et de l’État, etc). Pour la première fois, une riche collection de plus de 150 cartes postales est exposée, associée à des objets originaux d’époque.

Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 41 52 50 [{« type »: « email », « value »: « museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0144415250 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous/ »}] Le musée de la préfecture de Police a été voulu en 1909 par le préfet Louis Lépine. Situé dans l’hôtel de police du Ve arrondissement, le musée retrace l’histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos jours. Les 2000 pièces présentées, uniques pour certaines, évoquent les événements auxquels la police a pris part, souvenirs de l’histoire de Paris mais aussi de celle de la France. Métro ligne 10 : Maubert-Mutualité Bus : 24, 47, 63, 86, 87

Visite commentée de l’exposition « La Belle Époque du préfet Lépine ? »

© Service communication du cabinet du préfet de Police