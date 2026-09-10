UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Visite commentée de l’exposition « Les maisons de Colette ». Du paradis de l’enfance au royaume du Palais-Royal., Musée Colette, Saint-Sauveur-en-Puisaye

samedi 19 septembre 2026 · Musée Colette · Saint-Sauveur-en-Puisaye

Visite commentée de l’exposition « Les maisons de Colette ». Du paradis de l’enfance au royaume du Palais-Royal., Musée Colette, Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Colette
Adresse
Place du Château, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye, France
Ville
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
Département
Yonne

Visite commentée de l’exposition « Les maisons de Colette ». Du paradis de l’enfance au royaume du Palais-Royal. Samedi 19 septembre, 14h30 Musée Colette Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Participez à une visite commentée de l’exposition « Les maisons de Colette ». Du paradis de l’enfance au royaume du Palais-Royal.
Par Samia Bordji, directrice du musée et commissaire de l’exposition.
Maison natale, maisons de campagne, demeures de villégiature, appartements parisiens : la vie de Colette est jalonnée de lieux qui accompagnent ses rencontres, ses amours, ses séparations et ses recommencements. De Saint-Sauveur-en-Puisaye au Palais-Royal, elle n’a cessé de chercher les conditions d’une vie accordée à ses désirs, à son travail et à sa liberté.
Photographies, manuscrits, tableaux et archives permettent de franchir le seuil de ces lieux qui ont nourri son imaginaire. Une invitation à suivre Colette de maison en maison, à la découverte d’une géographie intime où la vie et l’œuvre ne cessent de se répondre.
Exposition conçue et produite par le Centre d’études Colette du Conseil Départemental de l’Yonne.
Commissaire d’exposition : Samia Bordji.
Scénographie et graphisme : Atelier Mo-To.
Par Samia Bordji, directrice du musée.

Musée Colette Place du Château, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye, France Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386456195 https://musee-colette.com Le musée Colette vous invite à un voyage dans l’univers de cette femme de lettres hors du commun. Au cœur de son village natal, découvrez la vie et l’œuvre de Colette à travers des expositions permanentes et temporaires, des animations et des événements.
Visite commentée de l’exposition « Les maisons de Colette ». Du paradis de l’enfance au royaume du Palais-Royal.

© Musée Colette

À voir aussi à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)