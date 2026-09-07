Visite guidée de la Tour Sarrasine, Tour Sarrasine, Saint-Sauveur-en-Puisaye
samedi 19 septembre 2026 · Tour Sarrasine · Saint-Sauveur-en-Puisaye
Informations pratiques
Visite guidée de la Tour Sarrasine Samedi 19 septembre, 14h00 Tour Sarrasine Yonne
groupe de 15 personnes maximum / * l’intérieur de la tour n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite*
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
La Tour Sarrasine restaurée
Quel avenir pour la tour ?
Venez participer à des visites commentées sur l’histoire de la tour Sarrasine, contruite au 11/12è siècle dont la 3ème tranche de restauration se termine, permettant un accès à l’intérieur du bâtiment.
Une 4ème tranche de restauration s’annonce : Quel avenir pour la tour ?
Le public sera invité à donner son avis sur un projet d’aménagement intérieur, héritage historique et culturel que nous laisserons aux nouvelles générations !
Tour Sarrasine Place du Château 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.toursarrasine-puisaye visite commentée de l’histoire de la tour Sarrasine construite au 11è/12ème siècle. En cours de restauration.
Quel avenir pour la tour. Imaginez sa nouvelle destinée après 1000 ans d’existence, à travers sont utilisation culturelle, pédagogique et touristique.
Votre avis nous intéresse ! Parking place blanche
Accès à pied sur le site
Accès non accessible aux personnes à mobilité réduite
La Tour Sarrasine restaurée
©Jean Têtu
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