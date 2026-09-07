Voyage gourmand à travers les maisons de Colette, Musée Colette, Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Voyage gourmand à travers les maisons de Colette Samedi 19 septembre, 17h30 Musée Colette Yonne

Tarif : 10 euros. Sur réservation uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Voyage gourmand à travers les maisons de Colette !

De la Bourgogne à la Provence, en passant par la Franche-Comté, la Bretagne, la Corrèze et Paris, cette dégustation met à l’honneur les terroirs des maisons de Colette à travers une sélection de spécialités régionales.

Cet atelier aura lieu dans le cadre enchanteur de la Cour du Pâtis, à l’arrière du Musée Colette.

Musée Colette Place du Château, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye, France Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386456195 https://musee-colette.com [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-colette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.86.45.61.95. »}] Le musée Colette vous invite à un voyage dans l’univers de cette femme de lettres hors du commun. Au cœur de son village natal, découvrez la vie et l’œuvre de Colette à travers des expositions permanentes et temporaires, des animations et des événements.

Voyage gourmand à travers les maisons de Colette

© Musée Colette