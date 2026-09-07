Visites guidées de la Tour, Tour Sarrasine, Saint-Sauveur-en-Puisaye
samedi 19 septembre 2026 · Tour Sarrasine · Saint-Sauveur-en-Puisaye
Informations pratiques
Visites guidées de la Tour Samedi 19 septembre, 14h00 Tour Sarrasine Yonne
La visite comporte des escaliers à gravir avec prudence. Elle n’est pas adaptée aux personnes en situation de handicap.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Laissez-vous conduire par votre guide, et plongez dans l’histoire de cet édifice atypique de la fin du XIème / début du XIIème siècle.
Tour Sarrasine Place du Château 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.toursarrasine-puisaye visite commentée de l’histoire de la tour Sarrasine construite au 11è/12ème siècle. En cours de restauration.
Quel avenir pour la tour. Imaginez sa nouvelle destinée après 1000 ans d’existence, à travers sont utilisation culturelle, pédagogique et touristique.
Votre avis nous intéresse ! Parking place blanche
Accès à pied sur le site
Accès non accessible aux personnes à mobilité réduite
Laissez-vous conduire par votre guide, et plongez dans l’histoire de cet édifice atypique de la fin du XIème / début du XIIème siècle.
©Association de la Tour
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