Visites guidées de la Tour, Tour Sarrasine, Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Visites guidées de la Tour Samedi 19 septembre, 14h00 Tour Sarrasine Yonne

La visite comporte des escaliers à gravir avec prudence. Elle n’est pas adaptée aux personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Laissez-vous conduire par votre guide, et plongez dans l’histoire de cet édifice atypique de la fin du XIème / début du XIIème siècle.

Tour Sarrasine Place du Château 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.toursarrasine-puisaye visite commentée de l’histoire de la tour Sarrasine construite au 11è/12ème siècle. En cours de restauration.

Quel avenir pour la tour. Imaginez sa nouvelle destinée après 1000 ans d’existence, à travers sont utilisation culturelle, pédagogique et touristique.

Votre avis nous intéresse ! Parking place blanche

Accès à pied sur le site

Accès non accessible aux personnes à mobilité réduite

Laissez-vous conduire par votre guide, et plongez dans l’histoire de cet édifice atypique de la fin du XIème / début du XIIème siècle.

©Association de la Tour