Visite commentée de l’Hôtel de Bernis à Nîmes, Hôtel de Bernis, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée de l’Hôtel de Bernis à Nîmes Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Hôtel de Bernis Gard

Gratuit, sur réservation. Groupes limités à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Visite commentée avec Sébastien Dauge, architecte-conseil au CAUE du Gard.

Situé dans le centre historique de Nîmes, l’hôtel de Bernis est l’un des rares hôtels particuliers de la ville à avoir conservé son unité d’origine. Habité par la même famille au fil des générations, celle de Pierre de Bernis, il n’a jamais été divisé, ce qui lui a permis de préserver son organisation et ses décors.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Sébastien Dauge, habitant de l’hôtel de Bernis et architecte-conseil au CAUE du Gard, proposera une visite commentée du lieu. Ce sera l’occasion de découvrir les parties communes, comme la cour d’honneur et les façades classiques, inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi qu’un appartement de l’étage noble, dont la distribution en enfilade et les décors témoignent de l’architecture et de l’art de vivre du XVIIIe siècle.

Lieu de réception et de vie depuis plusieurs siècles, l’hôtel de Bernis accueille aujourd’hui une programmation culturelle portée par l’association Cour de Bernis. Concerts, expositions et rencontres artistiques y font vivre ce patrimoine comme un espace de création, de partage et de convivialité.

Hôtel de Bernis 3 rue de Bernis, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScgytZYA8U-iFjDqZ12nXPFZZufk8DSWEMBizAo2GNGiAxWpw/formResponse »}] C’est l’une des maisons les plus anciennes et les plus magnifiques de la ville. Sa façade gothique remonte au XVe siècle et présente de magnifiques fenêtres à meneaux. Au rez-de-chaussée, la voûte en plein cintre abritait autrefois une boutique médiévale. La cour datant du XVIIe siècle est particulièrement remarquable, s’inspirant des arènes avec ses arches et son puits central. Les façades donnant sur la cour ont été réaménagées sous le règne de Louis XIII, adoptant ainsi le style du temple de Diane.

Visite commentée avec Sébastien Dauge, architecte-conseil au CAUE du Gard.

© Jean-Baptiste Hugo