Visite commentée de l’Hôtel de Noailles, Hôtel de Noailles, Saint-Germain-en-Laye
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Noailles · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Visite commentée de l’Hôtel de Noailles Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Hôtel de Noailles Yvelines
Limité à 20 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Maison de plaisance à Saint-Germain-en-Laye édifiée en 1679 par l’illustre architecte du roi, Jules Hardouin-Mansart, l’Hôtel de Noailles est un lieu emblématique de l’époque des Lumières. Venez partager l’histoire fascinante de ce lieu, découvrir ses boiseries, et explorer les restitutions 3D du bâtiment, pour une immersion dans l’élégance du XVIIIe siècle.
Ouverture des réservations mardi 1er septembre.
Hôtel de Noailles 11 rue d’Alsace 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.seine-saintgermain.fr/ »}] Maison de plaisance édifiée par Jules Hardouin-Mansart
Visite commentée
© OTISGBS
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