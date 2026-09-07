Visite commentée de l’hôtel de Ville de Bellac, Mairie de Bellac, Bellac

Informations pratiques

Visite commentée de l’hôtel de Ville de Bellac Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie de Bellac Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Du soldat du Roi au Maire de Bellac

Les Barton de Montbas aux XVIIème et XVIIIème siècles.

Histoires et anecdotes commentées par Madame Jeanne-Marie Principaud, présidente de l’association Bellac Tourisme et Patrimoine.

Laissez-vous guider par l’enthousiasme et la culture de Madame Principaud à la découverte des salles historiques de l’Hôtel de Ville de Bellac.

Vous y ferez connaissance avec la famille Barton de Montbas, dont ce bâtiment était la demeure, et qui a donné à la ville de Bellac son premier maire au XVIIème siècle, Louis Barton de Montbas.

Vous découvrirez également, au travers d’un récit émaillé d’anecdotes pittoresques, mais aussi de projections imagées, la place de cette grande famille dans l’histoire du Limousin et du Royaume avant la Révolution.

Mairie de Bellac 87300 Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 68 10 61 https://www.bellac.fr/

Du soldat du Roi au Maire de Bellac

© Jean-Luc Gerhardt