Visite commentée de l’Hôtel des Sibylles, Hôtel des Sibylles, Châtellerault

Informations pratiques

Visite commentée de l’Hôtel des Sibylles 19 et 20 septembre Hôtel des Sibylles Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Découvrez un hôtel particulier de la Renaissance, remarquable par son architecture, son jardin et la richesse de ses décors.

Hôtel des Sibylles 153 – 155 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 02 84 37 L’hôtel des Sibylles date de la première moitié du XVIe siècle. Il doit son nom aux médaillons sculptés qui ornent sa façade (alternance de prophètes et de sibylles).

Visite d’un hôtel particulier de la Renaissance à l’architecture, au jardin et aux décors remarquables

© Grand Châtellerault