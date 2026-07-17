Visite commentée » De l’Hôtel particulier à l’Hôtel de Ville « , Hôtel de Ville de Vienne, Vienne
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Vienne · Vienne
Informations pratiques
Visite commentée » De l’Hôtel particulier à l’Hôtel de Ville » Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Hôtel de Ville de Vienne Isère
Inscription obligatoire. Nombre de participants limité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
L’hôtel de ville, en fonction depuis 1771, est installé dans un ancien hôtel particulier.Les transformations du XIXe siècle ont préservé une pièce à alcôve.
Hôtel de Ville de Vienne place de l’Hôtel de Ville 38200 VIENNE Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}]
L’hôtel de ville, en fonction depuis 1771, est installé dans un ancien hôtel particulier.Les transformations du XIXe siècle ont préservé une pièce à alcôve.
© Ville de Vienne
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