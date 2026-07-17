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Visite commentée  » De l’Hôtel particulier à l’Hôtel de Ville « , Hôtel de Ville de Vienne, Vienne

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Vienne · Vienne

Visite commentée  » De l’Hôtel particulier à l’Hôtel de Ville « , Hôtel de Ville de Vienne, Vienne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville de Vienne
Adresse
place de l'Hôtel de Ville 38200 VIENNE
Ville
38200 Vienne
Département
Isère
Tarif
Inscription obligatoire. Nombre de participants limité.

Visite commentée  » De l’Hôtel particulier à l’Hôtel de Ville  » Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Hôtel de Ville de Vienne Isère

Inscription obligatoire. Nombre de participants limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

L’hôtel de ville, en fonction depuis 1771, est installé dans un ancien hôtel particulier.Les transformations du XIXe siècle ont préservé une pièce à alcôve.

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L’hôtel de ville, en fonction depuis 1771, est installé dans un ancien hôtel particulier.Les transformations du XIXe siècle ont préservé une pièce à alcôve.

© Ville de Vienne

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