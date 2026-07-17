Informations pratiques

Visite commentée » De l’Hôtel particulier à l’Hôtel de Ville » Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Hôtel de Ville de Vienne Isère

Inscription obligatoire. Nombre de participants limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

L’hôtel de ville, en fonction depuis 1771, est installé dans un ancien hôtel particulier.Les transformations du XIXe siècle ont préservé une pièce à alcôve.

Hôtel de Ville de Vienne place de l’Hôtel de Ville 38200 VIENNE Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}]

L’hôtel de ville, en fonction depuis 1771, est installé dans un ancien hôtel particulier.Les transformations du XIXe siècle ont préservé une pièce à alcôve.

© Ville de Vienne