visite commentée de l’Odéon de Vienne, Odéon, Vienne
dimanche 20 septembre 2026 · Odéon · Vienne
Informations pratiques
visite commentée de l’Odéon de Vienne Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30 Odéon Isère
Nombre de participants limité. Forte déclivité pour accéder au site. Chaussure de marche ou basket.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
L’odéon romain est situé au pied de la colline Saint-Just. La découverte dans les vestiges , d’un bloc de marbre portant l’inscription ODE..VM (odéon) a définit la fonction de l’édifice. Avec une capacité de 3000 places, l’odéon de Vienne est érigé entre le Ier et le IIe siècle de notre ère.
Odéon montée des Tupinières 38200 VIENNE Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}]
L’odéon romain est situé au pied de la colline Saint-Just.
Service Animation du patrimoine
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