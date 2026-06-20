Visite commentée de Sézanne, Office deTourisme de Sézanne et sa Région, Sézanne

Informations pratiques

Visite commentée de Sézanne Samedi 26 septembre, 10h00 Office deTourisme de Sézanne et sa Région Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00

e cœur de la vieille ville vous offrira au premier coup d’œil un aspect très minéral : patrimoine architectural ancien, bâti urbain dense, rues et ruelles pavées, fontaines et puits de pierre. Mais en vous promenant dans Sézanne, vous remarquerez aussitôt des touches et des taches verdoyantes, des arbres, des squares, des jardins, des aires de jeux, et la ceinture verte des mails – ces anciens remparts médiévaux comblés au XVIIIe siècle – plantés de doubles ou quadruples rangées de tilleuls. Au rythme de la balade, en regardant tout autour de vous et en levant les yeux, vous aurez sans doute un peu l’impression de remonter le temps. L’Histoire en effet a marqué la cité de son empreinte au long des siècles.

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e cœur de la vieille ville vous offrira au premier coup d’œil un aspect très minéral : patrimoine architectural ancien, bâti urbain dense, rues et ruelles pavées, fontaines et puits de pierre. Mais –…

© OT Sézanne