Visite commentée des Archives municipales de Belfort, Archives municipales, Belfort

Informations pratiques

Visite commentée des Archives municipales de Belfort Samedi 19 septembre, 16h00, 17h15 Archives municipales Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Habituellement fermées au public, les réserves des Archives municipales ouvrent exceptionnellement leurs portes pour dévoiler quelques-uns de leurs trésors les plus précieux.

Cette année, partez à la découverte du patrimoine photographique de la ville : des images fragiles, témoins du passé, dont la conservation soulève aujourd’hui de nombreux défis.

Archives municipales 2 Rue de l’ancien Théâtre, 90000 Belfort, France Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384542544 https://archives.belfort.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 54 25 44 »}] Les Archives conservent le patrimoine écrit de la ville, de ses origines à nos jours. Ce trésor renferme l’histoire des personnes, des familles et de la ville tout entière. Ce patrimoine, accessible à tous, s’enrichit continuellement de nouvelles acquisitions.

Habituellement fermées au public, les réserves des Archives municipales ouvrent exceptionnellement leurs portes pour dévoiler quelques-uns de leurs trésors les plus précieux.

© Archives municipales de Belfort – Fêtes d’août 1919 à Belfort (vue stéréoscopique sur plaque de verre)