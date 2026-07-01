Visite commentée des extérieurs de l’église Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire le Grand, Poitiers

Informations pratiques

Visite commentée des extérieurs de l’église Saint-Hilaire 19 et 20 septembre Église Saint-Hilaire le Grand Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’église étant actuellement fermée en raison d’un sinistre survenu au troisième trimestre 2024, une visite guidée des extérieurs est proposée.

Cette découverte mettra en lumière les détails architecturaux qui révèlent l’histoire du monument.

Église Saint-Hilaire le Grand 26 rue Saint-Hilaire, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://sainthilaire-culture.monsite-orange.fr/ L’église Saint-Hilaire le Grand, construite au XIe siècle, est un magnifique édifice roman dédié à saint Hilaire, le premier évêque attesté de Poitiers. C’était une collégiale d’une grande importance en raison de la présence de son tombeau, situé dans la crypte derrière l’autel, qui était un lieu de pèlerinage, notamment pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle à partir du XIIe siècle.

La nef de l’église a été détruite pendant la Révolution, mais elle a été reconstruite en 1875, de même qu’une nouvelle façade. Malgré cela, on peut encore observer les vestiges d’un décor peint et sculpté datant du XIe siècle, qui témoignent d’une grande richesse artistique. À l’époque, l’église était entièrement ornée de peintures murales romanes représentant les évêques de Poitiers dans la nef, l’apocalypse dans le chœur, et des dessins dans les chapelles du déambulatoire.

L’église étant actuellement fermée en raison d’un sinistre survenu dans le troisième trimestre 2024, il est proposé une visite guidée des extérieurs mettant en lumière les détails architecturaux qui…

©Jacques Daunizeau