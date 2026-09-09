Visite commentée des Forges de Pesmes, Musée des Forges, Pesmes

Informations pratiques

Visite commentée des Forges de Pesmes 19 et 20 septembre Musée des Forges Haute-Saône

Tarif : 2€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir le Site des Anciennes Forges, véritable joyau du patrimoine industriel de la Haute-Saône !

Plongez dans l’histoire de ce fascinant complexe sidérurgique, dont les origines remontent au XVIIe siècle et qui connaît son apogée au XIXe siècle. Préservé et authentique, le site témoigne de l’intense activité métallurgique qui a marqué la région.

Musée des Forges Route des Forges, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir le Site des Anciennes Forges, véritable joyau du patrimoine industriel de la Haute-Saône !

© OT Val de Gray