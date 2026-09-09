Visite commentée des Forges de Pesmes, Musée des Forges, Pesmes
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Forges · Pesmes
Informations pratiques
Visite commentée des Forges de Pesmes 19 et 20 septembre Musée des Forges Haute-Saône
Tarif : 2€ par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Venez découvrir le Site des Anciennes Forges, véritable joyau du patrimoine industriel de la Haute-Saône !
Plongez dans l’histoire de ce fascinant complexe sidérurgique, dont les origines remontent au XVIIe siècle et qui connaît son apogée au XIXe siècle. Préservé et authentique, le site témoigne de l’intense activité métallurgique qui a marqué la région.
Musée des Forges Route des Forges, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Venez découvrir le Site des Anciennes Forges, véritable joyau du patrimoine industriel de la Haute-Saône !
© OT Val de Gray
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