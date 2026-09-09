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Visite commentée des Forges de Pesmes, Musée des Forges, Pesmes

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Forges · Pesmes

Visite commentée des Forges de Pesmes, Musée des Forges, Pesmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Forges
Adresse
Route des Forges, 70140 Pesmes
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône
Tarif
Tarif : 2€ par personne

Visite commentée des Forges de Pesmes 19 et 20 septembre Musée des Forges Haute-Saône

Tarif : 2€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir le Site des Anciennes Forges, véritable joyau du patrimoine industriel de la Haute-Saône !
Plongez dans l’histoire de ce fascinant complexe sidérurgique, dont les origines remontent au XVIIe siècle et qui connaît son apogée au XIXe siècle. Préservé et authentique, le site témoigne de l’intense activité métallurgique qui a marqué la région.

Musée des Forges Route des Forges, 70140 Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Venez découvrir le Site des Anciennes Forges, véritable joyau du patrimoine industriel de la Haute-Saône !

© OT Val de Gray

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