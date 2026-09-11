AGENDA · Paris
Visite commentée des orgues des Blancs Manteaux, Église Notre-Dame des Blancs Manteaux, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame des Blancs Manteaux · Paris
Informations pratiques
Visite commentée des orgues des Blancs Manteaux 19 et 20 septembre Église Notre-Dame des Blancs Manteaux Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée des orgues par l’organiste titulaire.
Église Notre-Dame des Blancs Manteaux 12 Rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France 33142720937 https://ndbm.fr Métro Hôtel de Ville ; Bus 29
Visite commentée
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