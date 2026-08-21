Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Reims
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle · Reims
Informations pratiques
Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
En compagnie de Marie Savoldelli, doctorante en histoire de l’art, venez découvrir les vitraux.
Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 182 avenue Jean Jaurès 51100 Reims Reims 51100 Port Sec Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Édifiée à partir de 1890 dans un style néo-gothique, l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle témoigne du développement du quartier Cérès. Restaurée et achevée dans les années 1930, elle conserve notamment des vitraux des soeurs De Troeyer.
En compagnie de Marie Savoldelli, doctorante en histoire de l’art, venez découvrir les vitraux.
© Ville de Reims
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