Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Thomas, Église Saint-Thomas, Reims

Informations pratiques

Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Thomas Samedi 19 septembre, 17h00 Église Saint-Thomas Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

En compagnie de Marie Savoldelli, doctorante en histoire de l’art, venez découvrir l’histoire des vitraux créés par l’atelier rémois De Troeyer dans les années 1930.

Église Saint-Thomas Place Saint-Thomas 51100 Reims Reims 51100 Port Sec Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Construite au milieu du XIXe siècle par les architectes Narcisse Brunette et Auguste Reimbeau dans le quartier de Laon, l’église Saint-Thomas présente une architecture néogothique. Elle fut reconstruite après la première guerre mondiale.

En compagnie de Marie Savoldelli, doctorante en histoire de l’art, venez découvrir l’histoire des vitraux créés par l’atelier rémois De Troeyer dans les années 1930.

© Ville de Reims