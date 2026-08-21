Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Thomas, Église Saint-Thomas, Reims
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Thomas · Reims
Informations pratiques
Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Thomas Samedi 19 septembre, 17h00 Église Saint-Thomas Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
En compagnie de Marie Savoldelli, doctorante en histoire de l’art, venez découvrir l’histoire des vitraux créés par l’atelier rémois De Troeyer dans les années 1930.
Église Saint-Thomas Place Saint-Thomas 51100 Reims Reims 51100 Port Sec Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Construite au milieu du XIXe siècle par les architectes Narcisse Brunette et Auguste Reimbeau dans le quartier de Laon, l’église Saint-Thomas présente une architecture néogothique. Elle fut reconstruite après la première guerre mondiale.
En compagnie de Marie Savoldelli, doctorante en histoire de l’art, venez découvrir l’histoire des vitraux créés par l’atelier rémois De Troeyer dans les années 1930.
© Ville de Reims
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