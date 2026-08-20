Visite commentée du beffroi de Boulogne-sur-Mer, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Visite commentée du beffroi de Boulogne-sur-Mer 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Pas-de-Calais
jauge limitée / gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Partez dans une ascension commentée pour découvrir l’histoire et l’architecture du beffroi, ancien donjon, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Depuis le belvédère (accès sous réserve de travaux), admirez le panorama sur la ville.
Gratuit. Durée 45 min. Jauge limitée. Se présenter dans le hall de l’Hôtel de ville.
Attention : 126 marches, pas d’ascenseur
Une proposition du service Ville d’art et d’histoire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Une ascension du beffroi inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco
Ville de Boulogne-sur-Mer
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