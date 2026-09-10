Visite commentée du bourg de Brie, Église Saint-Étienne de Brie par Plaine-et-Vallées, Plaine-et-Vallées

Informations pratiques

Visite commentée du bourg de Brie Samedi 19 septembre, 14h30 Église Saint-Étienne de Brie par Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À la suite de l’inventaire du patrimoine mené sur la commune en 2024, cette balade commentée vous invite à parcourir le bourg de Brie.

Venez découvrir l’histoire riche et encore méconnue de cette commune déléguée de Plaine-et-Vallées, à travers son patrimoine et les traces de son passé.

Réservation conseillée au 06 12 76 87 64

Église Saint-Étienne de Brie par Plaine-et-Vallées Rue Madame de Montespan, 79100 Plaine-et-Vallées Plaine-et-Vallées 79100 Brie Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Suite à l’inventaire du patrimoine mené sur la commune en 2024, cette balade commentée se déroulera dans le bourg de Brie. Venez découvrir la riche histoire peu connue de cette commune déléguée de…

©Laetitia Douski