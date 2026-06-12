Visite commentée du bourg de Saint-Jouin-de-Marnes, Place du Monument aux morts, Plaine-et-Vallées
dimanche 20 septembre 2026 · Place du Monument aux morts · Plaine-et-Vallées
Informations pratiques
Visite commentée du bourg de Saint-Jouin-de-Marnes Dimanche 20 septembre, 10h00 Place du Monument aux morts Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
À la suite de l’inventaire mené sur la commune, cette balade commentée vous invite à découvrir le bourg de Saint-Jouin-de-Marnes ainsi que son ancienne abbaye.
Au fil du parcours, vous explorerez l’histoire et le patrimoine de ce site remarquable, témoin majeur du passé de la commune.
Réservation conseillée au 06 12 76 87 64
Place du Monument aux morts Place du Monument, 79600 Saint-Jouin-de-Marnes Plaine-et-Vallées 79600 Saint-Jouin-de-Marnes Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Suite à l’inventaire mené sur la commune, cette balade a pour but de vous faire découvrir le bourg et l’ancienne abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes.
©Laetitia Douski
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