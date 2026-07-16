Visite commentée du centre-ville d’Alès, Cévennes Tourisme – Bureau d’Alès, Alès
samedi 19 septembre 2026 · Cévennes Tourisme - Bureau d'Alès · Alès
Informations pratiques
Visite commentée du centre-ville d’Alès Samedi 19 septembre, 10h30 Cévennes Tourisme – Bureau d’Alès Gard
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Visite commentée du centre-ville d’Alès. Une promenade riche en découvertes pour mieux comprendre l’histoire et l’identité de la capitale des Cévennes !
Des origines sur la colline de l’Ermitage aux grands réaménagements des années 1960, Alès a été le témoin d’événements majeurs.
Ville marquée par l’histoire du protestantisme, elle fut aussi un centre majeur de l’industrie de la soie et du charbon.
Suivez le guide à travers les rues de la ville et explorez son patrimoine au fil d’histoires et d’anecdotes sur ses monuments emblématiques.
Départ de la place de l’hôtel de ville
Réservation obligatoire – Places limitées
Cévennes Tourisme – Bureau d’Alès Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 52 32 15 http://www.cevennes-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 32 15 »}]
Visite commentée du centre-ville d’Alès. Une promenade riche en découvertes pour mieux comprendre l’histoire et l’identité de la capitale des Cévennes !
©Sophie Brunet
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