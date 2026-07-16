Visite commentée du centre-ville d’Alès, Cévennes Tourisme – Bureau d’Alès, Alès

Informations pratiques

Visite commentée du centre-ville d’Alès Samedi 19 septembre, 10h30 Cévennes Tourisme – Bureau d’Alès Gard

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite commentée du centre-ville d’Alès. Une promenade riche en découvertes pour mieux comprendre l’histoire et l’identité de la capitale des Cévennes !

Des origines sur la colline de l’Ermitage aux grands réaménagements des années 1960, Alès a été le témoin d’événements majeurs.

Ville marquée par l’histoire du protestantisme, elle fut aussi un centre majeur de l’industrie de la soie et du charbon.

Suivez le guide à travers les rues de la ville et explorez son patrimoine au fil d’histoires et d’anecdotes sur ses monuments emblématiques.

Départ de la place de l’hôtel de ville

Réservation obligatoire – Places limitées

Cévennes Tourisme – Bureau d’Alès Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 52 32 15 http://www.cevennes-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 32 15 »}]

Visite commentée du centre-ville d’Alès. Une promenade riche en découvertes pour mieux comprendre l’histoire et l’identité de la capitale des Cévennes !

©Sophie Brunet