Visite commentée du cimetière protestant, datant du XVIIIe siècle, Cimetière protestant de Nîmes, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée du cimetière protestant, datant du XVIIIe siècle 19 et 20 septembre Cimetière protestant de Nîmes Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du cimetière protestant, ainsi que le destin de plusieurs personnalités illustres qui y reposent.

Lors de la visite du samedi, partez également à la découverte des arbres remarquables qui bordent les allées et ponctuent le paysage de ce site.

Par l’Église protestante unie de Nîmes.

> Visite botanique : samedi à 10h. Durée : 2h.

> Visite patrimoine : dimanche à 10h. Durée : 2h.

Rendez-vous au 17 bis avenue Pasteur-Paul-Brunel, route d’Alès.

Cimetière protestant de Nîmes 17 avenue Paul Brunel, 30000 Nîmes Nîmes 30900 Gard Occitanie 04 66 64 60 49 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Le cimetière repose sur d’anciennes parcelles de vignes et d’oliviers, avec le premier enterrement ayant eu lieu en 1782, à une époque où le protestantisme était interdit en France. Les travaux d’aménagement ont débuté en 1822, créant un paysage harmonieux et apaisant, avec ses allées bordées d’acacias, d’alisiers et de cyprès.

Aujourd’hui, le cimetière abrite environ 6 000 tombes, parmi lesquelles se trouvent des monuments funéraires remarquables ainsi que les sépultures de nombreuses personnalités locales.

Découvrez l’histoire du cimetière protestant, ainsi que le destin de plusieurs personnalités illustres qui y reposent.

©Ville de Nîmes