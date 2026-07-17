Visite commentée du clocher de l’église de la Trinité, Eglise de la Trinité, Mauléon

Informations pratiques

Visite commentée du clocher de l’église de la Trinité 18 et 19 septembre Eglise de la Trinité Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée du clocher de l’église de la Trinité de Mauléon, sur réservation obligatoire.

Une bonne condition physique est nécessaire. Cette visite est déconseillée aux personnes sujettes à la claustrophobie ou au vertige. Le port de chaussures adaptées est obligatoire.

Eglise de la Trinité Place de l’église, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://www.mauleon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 48 01 99 69 »}] Parking à proximité

Visite guidée du clocher de l’église La Trinité de Mauléon, sur réservation obligatoire, bonnes conditions physiques nécessaires (pas de claustrophobie, ni vertige et chaussures adaptées)

©Mairie de Mauléon