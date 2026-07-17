Visite commentée du clocher de l’église de la Trinité, Eglise de la Trinité, Mauléon
vendredi 18 septembre 2026 · Eglise de la Trinité · Mauléon
Informations pratiques
Visite commentée du clocher de l’église de la Trinité 18 et 19 septembre Eglise de la Trinité Deux-Sèvres
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite guidée du clocher de l’église de la Trinité de Mauléon, sur réservation obligatoire.
Une bonne condition physique est nécessaire. Cette visite est déconseillée aux personnes sujettes à la claustrophobie ou au vertige. Le port de chaussures adaptées est obligatoire.
Eglise de la Trinité Place de l’église, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://www.mauleon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 48 01 99 69 »}] Parking à proximité
Visite guidée du clocher de l’église La Trinité de Mauléon, sur réservation obligatoire, bonnes conditions physiques nécessaires (pas de claustrophobie, ni vertige et chaussures adaptées)
©Mairie de Mauléon
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