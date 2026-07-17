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Visite commentée du clocher de l’église de la Trinité, Eglise de la Trinité, Mauléon

vendredi 18 septembre 2026 · Eglise de la Trinité · Mauléon

Visite commentée du clocher de l’église de la Trinité, Eglise de la Trinité, Mauléon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise de la Trinité
Adresse
Place de l'église, 79700 Mauléon
Ville
79700 Mauléon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite commentée du clocher de l’église de la Trinité 18 et 19 septembre Eglise de la Trinité Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée du clocher de l’église de la Trinité de Mauléon, sur réservation obligatoire.
Une bonne condition physique est nécessaire. Cette visite est déconseillée aux personnes sujettes à la claustrophobie ou au vertige. Le port de chaussures adaptées est obligatoire.

Eglise de la Trinité Place de l’église, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Mauléon Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://www.mauleon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 48 01 99 69 »}] Parking à proximité
Visite guidée du clocher de l’église La Trinité de Mauléon, sur réservation obligatoire, bonnes conditions physiques nécessaires (pas de claustrophobie, ni vertige et chaussures adaptées)

©Mairie de Mauléon

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