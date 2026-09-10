Visite commentée du dépôt des Archives départementales, Archives départementales de la Creuse, Guéret
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Creuse · Guéret
Informations pratiques
Visite commentée du dépôt des Archives départementales Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de la Creuse Creuse
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visites commentées du dépôt des archives à 14h, 15h, 16h et 17h.
Durée : 45 minutes.
À l’issue de la visite, découvrez également l’exposition photographique « Georges Rendu, un voyage dans le temps ».
Archives départementales de la Creuse 30 Rue Franklin Roosevelt, 23000 Guéret, France Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0544302650 http://archives.creuse.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 44 30 26 50 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@creuse.fr »}]
Visites commentées du dépôt des archives :
©Conseil départemental de la Creuse – Service communication
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