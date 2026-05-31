Visite commentée du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon

Visite commentée du lycée Carnot Samedi 19 septembre, 14h00 Lycée Carnot Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le lycée Carnot à Dijon. Cet établissement scolaire inauguré le 31 juillet 1893 accueille des élèves de la sixième aux classes préparatoires aux grandes écoles.

Des visites commentées sont proposées à 14h et 16h.

Lycée Carnot 16 bd Thiers 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 (0) 3 80 68 63 00 http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le lycée Carnot à Dijon. Cet établissement scolaire a été inauguré le 31 juillet 1893.

© Paul-Eric PERNETTE