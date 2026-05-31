Visite commentée du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon
Visite commentée du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon samedi 19 septembre 2026.
Visite commentée du lycée Carnot Samedi 19 septembre, 14h00 Lycée Carnot Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le lycée Carnot à Dijon. Cet établissement scolaire inauguré le 31 juillet 1893 accueille des élèves de la sixième aux classes préparatoires aux grandes écoles.
Des visites commentées sont proposées à 14h et 16h.
Lycée Carnot 16 bd Thiers 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 (0) 3 80 68 63 00 http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le lycée Carnot à Dijon. Cet établissement scolaire a été inauguré le 31 juillet 1893.
© Paul-Eric PERNETTE
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