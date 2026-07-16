Visite commentée du moulin de Boitorgueil, Moulin de Boitorgueil, Melle

Informations pratiques

Visite commentée du moulin de Boitorgueil Dimanche 20 septembre, 10h00, 18h00 Moulin de Boitorgueil Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre du site et visite commentée.

Découvrez également une exposition consacrée aux moulins, ainsi qu’une exposition de peintures réalisées par une artiste récompensée par Le Grand Pinceau de France et le prix Claude Monet.

Moulin de Boitorgueil 21 rue du Pont de Pérouzeau, 79500 Paizay-le-Tort Melle 79500 Paizay-le-Tort Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 64 04 Ce moulin, dont l’existence est attestée depuis 1677, a été en fonctionnement sur la Berlande, affluent de la Béronne, jusqu’à fin 1950.

Il a été restauré : la roue Sagebien, la paire de meules et les mécanismes sont en état.

C’est aujourd’hui un lieu d’expositions artistiques.

Visite libre du site et visite commentée.