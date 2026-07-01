Visite commentée du musée antique de plein air, Office de tourisme de Nîmes, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée du musée antique de plein air 19 et 20 septembre Office de tourisme de Nîmes Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Durant plusieurs siècles, les inscriptions, sculptures et fragments d’architecture antiques découverts à Nîmes et dans ses environs ont été exposés aux quatre coins de la ville.

Insérés dans un pan de mur ou dans la cour d’un hôtel particulier, ces vestiges d’un passé glorieux et lointain témoignent autant de l’érudition de leurs propriétaires que de la familiarité des Nîmois avec leur héritage antique.

Parcourez la ville à la découverte des derniers témoins de cette pratique, antérieure à la création du premier musée archéologique, installé à la fin du XIXe siècle dans l’ancien collège des Jésuites.

Visite avec un guide-conférencier, dimanche à 10h et à 15h. Durée : 2h.

Rendez-vous à l’Office de tourisme, 6 boulevard des Arènes.

Office de tourisme de Nîmes 6 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie L’Office de tourisme de Nîmes a pour objectif de faire découvrir le riche patrimoine de la ville. La boutique de l’office de Tourisme est une vitrine du savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux. Elle propose une billetterie pour les visites guidées et les idées de séjour, ainsi qu’une sélection d’objets variés aux couleurs de Nîmes, idéaux pour des cadeaux et des souvenirs adaptés à tous les budgets.

Vous y trouverez des spécialités gourmandes comme la brandade, des bières artisanales et des croquants, ainsi que des articles de papeterie, de décoration et une gamme textile. Vous découvrirez également un univers jeunesse, ainsi qu’une large sélection d’ouvrages sur le patrimoine nîmois et des guides pour les randonnées pédestres et cyclistes. De quoi garder un beau souvenir de votre séjour à Nîmes.

Durant plusieurs siècles, les inscriptions, sculptures et fragments d’architecture antiques découverts à Nîmes et dans ses environs ont été exposés aux quatre coins de la ville.

©Ville de Nîmes