Visite commentée du palais de justice, Palais de justice et crypte archéologique, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée du palais de justice 19 et 20 septembre Palais de justice et crypte archéologique Gard

Gratuit. Inscription à partir du du 16 septembre uniquement. Se munir de sa pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Explorez le palais de justice et découvrez ses espaces emblématiques : la salle des Pas-Perdus, la Grand-Chambre, le salon rouge, la salle des appels correctionnels, la salle des assises, la salle civile du tribunal et la crypte archéologique.

Palais de justice et crypte archéologique Boulevard de la Libération, 30000 Nîmes Nîmes 30020 Feuchères Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 76 70 61 »}] Le site sur lequel se trouve l’actuel palais de justice présente une empreinte historique particulièrement forte puisqu’il abritait la maison du roi entre le XIIe et le XIVe siècle, puis le palais présidial entre le XVIe et le XVIIIe siècle.

Le palais de justice de Nîmes présente la particularité d’avoir été intégralement reconstruit sur un même site à seulement quelques années d’intervalle. Lors de la création de la cour impériale en 1805, le palais de justice a fait l’objet d’une construction par Charles Durand, ingénieur du génie civil du département. Il a été inauguré le 18 avril 1809.

Explorez le palais de justice : la salle des pas perdus, la grand-chambre, le salon rouge, la salle des appels correctionnels, la salle des assises, la salle civile du tribunal et la crypte !…

© Ville de Nîmes