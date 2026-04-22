Visite commentée du plafond peint armorié, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude

Visite commentée du plafond peint armorié Samedi 23 mai, 21h30 Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visite commentée du plafond peint armorié du Doyenné par le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier – PETR Pays de Lafayette à 21H30

Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain place Lafayette, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.74.51.34 https://ledoyenne-brioude.fr/ https://www.facebook.com/ledoyennebrioude Le Doyenné est un espace d’art moderne et contemporain et organise des expositions estivales de grands artistes : Chagall, Picasso, Nicolas de Staël. En voiture :

132 km de St-Etienne

58 km du Puy-en-Velay

104 km d’Aurillac

190 km de Lyon

71 km de Clermont-Ferrand

Les parkings gratuits :

Parking du Centre Historique

235 places

Place du Postel & Place de la Liberté

160 places

Place Champanne & Place de la Résistance

100 places

Parking Burin des Roziers

74 places

En train :

Gare SNCF de Brioude

Gare SNCF de Clermont-Ferrand puis TER

Visite commentée du plafond peint armorié du Doyenné par le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier – PETR Pays de Lafayette à 21H30

©Sylvie Pierron