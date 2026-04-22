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Visite commentée du plafond peint armorié, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude

Visite commentée du plafond peint armorié, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude

Visite commentée du plafond peint armorié, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude samedi 23 mai 2026.

Lieu : Le Doyenné, espace d'art moderne et contemporain

Adresse : place Lafayette, 43100 Brioude

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite commentée du plafond peint armorié Samedi 23 mai, 21h30 Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visite commentée du plafond peint armorié du Doyenné par le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier – PETR Pays de Lafayette à 21H30

Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain place Lafayette, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.74.51.34 https://ledoyenne-brioude.fr/ https://www.facebook.com/ledoyennebrioude Le Doyenné est un espace d’art moderne et contemporain et organise des expositions estivales de grands artistes : Chagall, Picasso, Nicolas de Staël. En voiture :
132 km de St-Etienne
58 km du Puy-en-Velay
104 km d’Aurillac
190 km de Lyon
71 km de Clermont-Ferrand

Les parkings gratuits :
Parking du Centre Historique
235 places
Place du Postel & Place de la Liberté
160 places
Place Champanne & Place de la Résistance
100 places
Parking Burin des Roziers
74 places

En train :
Gare SNCF de Brioude
Gare SNCF de Clermont-Ferrand puis TER
Visite commentée du plafond peint armorié du Doyenné par le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier – PETR Pays de Lafayette à 21H30

©Sylvie Pierron

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