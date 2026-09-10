Visite commentée du site de La cassine, La Cassine – Le Couvent des Cordeliers, Vendresse

Informations pratiques

Visite commentée du site de La cassine 19 et 20 septembre La Cassine – Le Couvent des Cordeliers Ardennes

20 personnes par heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de photos dans le Couvent et visites commentées du site d’une durée d’une heure, à 14h,15h et 16h.

La Cassine – Le Couvent des Cordeliers 9 rue du Couvent des Cordeliers, 08160 Vendresse Vendresse 08160 Ardennes Grand Est 0324354484 https://www.la-cassine.com Entre unité et changement, le couvent des Cordeliers fut construit de 1579 à 1587. Il est alors tenu par six prêtres et six diacres, à qui sont accordés cinq arpents de terre, trente-deux arpents de bois ainsi qu’un muid de froment. Le couvent fut construit à “une volée de canon” du château. À la Révolution, ce couvent est sécularisé et devient une ferme. Son architecture simple et l’ordre mendiant auquel il est destiné en font un lieu à l’atmosphère austère. Il présente une orientation cardinale autour d’un cloître dont quelques fragments de colonnes furent retrouvés, mais dont le préau demeure disparu. Des places de choix étaient réservées au duc de Rethel ou à Henriette de Clèves. Les façades des murs des dortoirs des moines montrent encore des traces des armes des Gonzague, notamment la devise Fides, la rose (fleuron des Gonzague), le H de Henriette et le lambda de Louis, ainsi que les branches écotées et croisées : emblème des comtes de Rethel. Présence de parking et accès de plein pied.

Toilettes et petite restauration/bar

Exposition de photos dans le Couvent et visites commentées du site

©cretes préardennaises