Visite commentée du théâtre Bernadette Lafont, Théâtre Bernadette Lafont, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée du théâtre Bernadette Lafont Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Théâtre Bernadette Lafont Gard

Inscriptions le jour même à partir de 11h : 04 66 36 65 00. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez comment le Théâtre de Nîmes a évolué au fil du temps, depuis l’incendie du bâtiment originel jusqu’aux besoins techniques des créations contemporaines.

Vous accéderez aux lieux clés et habituellement cachés des représentations : de la fosse d’orchestre aux loges, en passant par les coulisses.

Théâtre Bernadette Lafont 1 Place de la Calade, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie 0466366500 https://theatredenimes.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 36 65 10 »}] LIGNE T1 – Gambetta/Coupole. LIGNE T2 et T3 – Esplanade. Parking Maison Carrée, Rue Gaston Boissier. Parking Coupole, 7 Rue des Halles. Parking des Halles, 5 Rue des Halles.

Découvrez comment le Théâtre de Nîmes évolue à travers le temps, depuis l’incendie du bâtiment originel jusqu’aux besoins techniques des créations contemporaines. Vous pourrez accéder aux endroits et…

©Stéphane Ramillon – Ville de Nîmes