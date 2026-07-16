Visite commentée du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Visite commentée du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sera ouvert au public le samedi 19 septembre 2026 de 10h00 à 13h* et 14h à 17h*. (*fermeture des portes à 12h30 et 16h30)

Au programme de cette journée :

• • Visite commentée du tribunal judiciaire par le personnel de la juridiction (45 min /1h de visite)

• Rencontre avec les professionnels du droit et présentation de leurs missions

• Stands d’informations (magistrat, greffier, directeur de greffe, avocat, forces de l’ordre, administration pénitentiaire, PJJ, conciliateurs de justice) et diffusion de vidéos sur les métiers

• Jeux et exposition sur le thème de la justice pour les enfants et adultes

• Diffusion de courts documentaires sur la justice

L’entrée est libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Fermeture des portes à 12h30 et 16h30.

Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence 40, boulevard carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13626 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sera ouvert au public le samedi 19 septembre 2026 de 10h00 à 13h* et 14h à 17h*. (*fermeture des …

©Noémie MARTIN, cheffe de cabinet de la présidence