Visite commentée du tribunal judiciaire de Vienne, Tribunal judiciaire de Vienne, Vienne

Informations pratiques

Visite commentée du tribunal judiciaire de Vienne Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Tribunal judiciaire de Vienne Isère

Réservation obligatoire. Nombre de participants limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Une visite inédite du tribunal, à deux voix (avec une guide-conférencière et un juriste).

Découvrez l’histoire du lieu, ancienne prison viennoise, et apprenez en plus sur l’histoire du droit.

Tribunal judiciaire de Vienne 16 Place Charles de Gaulle, 38209 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}]

Une visite inédite du tribunal, à deux voix (avec une guide-conférencière et un juriste).

Animation du patrimoine de Vienne