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Visite commentée du village d’Ermenonville, Maison de Joseph II, Ermenonville

samedi 19 septembre 2026 · Maison de Joseph II · Ermenonville

Visite commentée du village d’Ermenonville, Maison de Joseph II, Ermenonville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de Joseph II
Adresse
2bis rue René de Girardin, 60950 Ermenonville
Ville
60950 Ermenonville
Département
Oise
Tarif
Rendez-vous à 15 h 50 devant la maison de Joseph II (en face du Parc J.J. Rousseau)

Visite commentée du village d’Ermenonville Samedi 19 septembre, 16h00 Maison de Joseph II Oise

Rendez-vous à 15 h 50 devant la maison de Joseph II (en face du Parc J.J. Rousseau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite d’Ermenonville par J.C. Morin, historien du village.
Vous décrouvrirez les extraordinaires personnalités qui ont fait l’histoire du village et son patrimoine.

Maison de Joseph II 2bis rue René de Girardin, 60950 Ermenonville Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France
Visite d’Ermenonville par J.C. Morin, historien du village.

©morin

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