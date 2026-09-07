Visite commentée du village d’Ermenonville, Maison de Joseph II, Ermenonville
samedi 19 septembre 2026 · Maison de Joseph II · Ermenonville
Informations pratiques
Visite commentée du village d’Ermenonville Samedi 19 septembre, 16h00 Maison de Joseph II Oise
Rendez-vous à 15 h 50 devant la maison de Joseph II (en face du Parc J.J. Rousseau)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite d’Ermenonville par J.C. Morin, historien du village.
Vous décrouvrirez les extraordinaires personnalités qui ont fait l’histoire du village et son patrimoine.
Maison de Joseph II 2bis rue René de Girardin, 60950 Ermenonville Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France
Visite d’Ermenonville par J.C. Morin, historien du village.
©morin
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