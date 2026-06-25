Visite commentée d’un château du XVIe siècle meublé et dégustation de framboises, Château de Losmonerie, Aixe-sur-Vienne

Informations pratiques

Visite commentée d’un château du XVIe siècle meublé et dégustation de framboises 19 et 20 septembre Château de Losmonerie Haute-Vienne

Tarif adulte : 5€ / 3€ pour les enfants à partir de 4 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir le château de Losmonerie, son mobilier classé et ses jardins dominant la Vienne. Vous pourrez également déguster les framboises de la collection, qui réunit près de 100 variétés.

Édifié vers 1540 dans l’esprit d’une maison aux champs de la Renaissance, le château conserve une tour, une chapelle et une galerie. Vers 1750, les Texandier de Losmonerie redécorent les salons avec tout le raffinement du XVIIIe siècle. Les tapisseries d’Aubusson et le mobilier, restés en place depuis cette époque, sont classés au titre des monuments historiques.

Un petit boudoir abrite également un décor peint de colonnes, d’orangers et de cornes d’abondance, réalisé à la même période par un artiste italien.

La visite se poursuit librement dans le jardin, labellisé « Jardin remarquable ». Vous y découvrirez un jardin formel et fleuri autour des bâtiments historiques, ainsi qu’un jardin de framboises proposant une promenade gourmande et, si les conditions météorologiques le permettent, une dégustation des fruits de la collection.

Le site offre également un point de vue exceptionnel sur la Vienne et abrite une cabane en osier vivant créée par Emmanuel Puybonnieux, lauréat du prix de la création au Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire en 2016.

Deux jeux d’énigmes sont proposés aux enfants autour des bonnes pratiques au jardin et de la biodiversité.

Château de Losmonerie 17 route de Losmonerie , 87700 Aixe-sur-Vienne, France Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0607110496 https://www.losmonerie.fr Le lieu de Losmonerie est attesté comme manse dans la seconde moitié du XIVe siècle. Il ne paraît pas avoir été siège d’une seigneurie avant la fin du XVIe siècle. Les bâtiments actuels se composent d’un corps de logis en équerre, précédé d’une sorte de jardin cour et de dépendances à caractère agricole entourant une basse-cour. Les deux espaces sont séparés par une porte à piliers de pierre, flanquée de deux pavillons dont une chapelle. Le logis comprend un corps de bâtiment (fin XVe-début XVIe siècle) avec tour d’escalier circulaire hors-oeuvre pourvue d’une porte de style gothique flamboyant et une aile en retour ajoutée au XVIIe siècle. Une galerie à deux niveaux présentant un décor Renaissance, permet la communication entre ces deux ailes. Le niveau inférieur était animé de trois arcades. Les trois travées du deuxième niveau sont délimitées par deux colonnes centrales cannelées et deux pilastres d’extrémité décorés de losanges, disques et demi-disques de style Renaissance. Un corps de pavillon a été accolé à l’ouest de la façade sud-ouest à une époque indéterminée. L’aile en retour a été rajoutée au cours du XVIIe siècle. Une cave voûtée s’étend sous le petit salon central de l’aile sud. L’habitation porte la marque de remaniements aux XVIIIe et au XIXe siècles. L’aile sud du logis conserve des décors peints du XVIIe siècle sur le plafond à la française dans le grand salon et dans le passage entre le salon central et la tour d’escalier. Une cheminée peinte de la même époque se trouve dans une chambre du premier étage. Route d’Aixe-sur-Vienne à Verneuil

Venez découvrir le château de Losmonerie, son mobilier classé et ses jardins dominant la Vienne. Vous pourrez également déguster les framboises de la collection, qui réunit près de 100 variétés.

© Guillaume de Villelume