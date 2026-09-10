Visite commentée – Église Saint-Pie X, Eglise Saint-Pie X, Vannes

Informations pratiques

Visite commentée – Église Saint-Pie X Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Pie X Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte de la fresque d’André Mériel Bussy et des vitraux.

Eglise Saint-Pie X Rue Saint-Pie X, 56000, Vannes Vannes 56000 Ouest Morbihan Bretagne https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA56004207

Découverte de la fresque d’André Mériel Bussy et des vitraux.

© Ville de Vannes