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Visite commentée – Église Saint-Pie X, Eglise Saint-Pie X, Vannes

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Pie X · Vannes

Visite commentée – Église Saint-Pie X, Eglise Saint-Pie X, Vannes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Pie X
Adresse
Rue Saint-Pie X, 56000, Vannes
Ville
56000 Vannes
Département
Morbihan

Visite commentée – Église Saint-Pie X Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint-Pie X Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte de la fresque d’André Mériel Bussy et des vitraux.

Eglise Saint-Pie X Rue Saint-Pie X, 56000, Vannes Vannes 56000 Ouest Morbihan Bretagne https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA56004207
Découverte de la fresque d’André Mériel Bussy et des vitraux.

© Ville de Vannes

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