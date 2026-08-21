Visite commentée : Gare de Nîmes-Centre, Gare Nîmes Centre, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : Gare de Nîmes-Centre 19 et 20 septembre Gare Nîmes Centre Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le 9 janvier 1845, je m’arrêtais devant l’horloge. Au-dessus du viaduc, ces trains roulants et suspendus transportaient, pour la première fois, une foule de curieux vers Montpellier. La gare ouvrait la ville sur l’avenir, tandis que sa double rangée d’arches évoquait les plus beaux monuments de la cité antique.

À travers le regard d’un témoin de l’époque, revivez les débuts du chemin de fer à Montpellier et découvrez l’histoire de cette gare emblématique. Venez à votre tour croiser le regard de bronze de Paulin Talabot, figure majeure du développement ferroviaire au XIXe siècle.

Gare Nîmes Centre 1 boulevard sergent triaire 30000 Nîmes Nîmes 30011 Triangle de la Gare Gard Occitanie Construite en 1844, cette gard reprendre l’architecture des arènes avec sa grand série d’arcade. Arrêt Gare triaire à proximité.

Gare.

Parking souterrain.

Le 9 janvier 1845, je m’arrêtais devant l’horloge. Au-dessus du viaduc, ces trains roulants et suspendus transportaient pour la première fois une foule de curieux vers Montpellier. La gare ouvrait la…

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