Visite commentée : histoire du palais de la Thurroye, Palais de la Thurroye, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visite commentée : histoire du palais de la Thurroye 19 et 20 septembre Palais de la Thurroye Gard

Gratuit. Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Grand Avignon au 04.90.03.70.60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À la suite de l’installation de la papauté à Avignon au début du XIVe siècle, le cardinal de Deaux fait édifier la livrée de la Thurroye vers 1340.

Laissez-vous conter l’histoire fascinante de ce lieu et découvrez l’ambitieux projet de restauration qui débutera dans quelques semaines.

Palais de la Thurroye Impasse de la Thurroye 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490037060 https://www.grandavignon-destinations.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.03.70.60 »}] Villeneuve lez Avignon située à la croisée du Gard et du Vaucluse, appartenait au Moyen Age au Royaume de France. Au XIVe siècle quand les papes décidèrent de quitter Rome pour s’installer à Avignon, les cardinaux préférèrent édifier leurs villégiatures à Villeneuve lez Avignon, sur des collines ensoleillées. Au delà de leur fonction résidentielle, ces demeures prestigieuses étaient le théâtre d’une vie sociale pour y accueillir le souverain pontife. Le palais de la Thurroye est l’un des rares à avoir traversé les siècles. Il fut bâti vers 1344 par Bertrand de Deaux, cardinal de Saint-Marc, il a connu ensuite des hôtes illustres comme Guy de Boulogne, Clément VII puis Pierre de Thury. Ce bâtiment conservera les traits architecturaux d’une villégiature cardinalice : un tinel et une salle haute, deux grands espaces dégagés pour recevoir des fêtes et des banquets, son volume est resté intact en sa partie orientale et a conservé sa charpente d’origine. Une superbe charpente peinte, des décors muraux dont ce grand lion de Saint-Marc, une cloison recouverte de graffitis historiques et surtout une portée musicale unique au monde. Accès piétonnier. Parking de la Chartreuse situé à proximité.

À la suite de l’installation de la papauté à Avignon au début du XIVe siècle, le cardinal de Deaux fait édifier la livrée de la Thurroye vers 1340.

© Mairie de Villeneuve lez Avignon